استجابة لمبادرة السيسي.. الجيش يتبرع بمليار جنيه

صدق وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، على وضع مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف "صندوق تحيا مصر".

يأتي ذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيماناً من القوات المسلحة بحتمية تضافر جهود كافة فئات الشعب المصري وأجهزة الدولة لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، قد أعلن أن البنك قرر فتح حساب جديد باسم "تحيا مصر"، وبرقم 037037 لتلقي التبرعات من الداخل والخارج لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، تلبية لدعوة الرئيس السيسي، مضيفاً أن الحساب سيكون لدى البنك المركزي لتلقي التبرعات.

وحول أرصدة حساب صندوق دعم مصر 306306 الذي سبق إنشاؤه بالبنك المركزي لدعم الاقتصاد، قال المحافظ إنها تبلغ 850 مليون جنيه حتى الآن.