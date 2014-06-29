أمير قطر يتصل بالسيسي مهنئاً بشهر رمضان

أكد بيان صادر من رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للتهنئة بحلول شهر رمضان.

وكانت العلاقات بين القاهرة والدوحة شهدت تدهوراً في أعقاب قيام الجيش المصري بعزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي، إثر تظاهرات شعبية حاشدة في 30 يونيو.

واعتبرت القاهرة أن تصريحات الدوحة حول الأوضاع السياسية في مصر تعد تدخلاً سافرا في شؤونها.

وفي يناير الماضي، استدعت وزارة الخارجية المصرية، السفير القطري بالقاهرة، سيف بن مقدم البوعينين، إلى مقر وزارة الخارجية، احتجاجا على بيان صادر من الدوحة حول الشأن المصري.

الرئاسة المصرية تخطئ في اسم أمير قطر

يذكر أن الرئاسة المصرية أصدرت البيان حول الاتصال وأخطأت بكتابة اسم أمير قطر، فذكرت في بيانها اسم والد الأمير تميم "الشيخ حمد بن خليفة" بدلًا من اسم الشيخ تميم.

وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا آخر يحتوي علي تصويب لاسم أمير قطر كان نصه: "تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".