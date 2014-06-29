إحالة مصري وإسرائيلييْن للمحاكمة بتهمة التجسس

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، إحالة مصري وإسرائيليين إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا في بيان أن المصري سلامة سليمان بركات المقيم في سيناء والمحبوس حالياً على ذمة التحقيقات سيحاكم مع إسرائيليين "هاربين"، هما جمعة الداري الطرابيني وشالوم فواسير، بتهمة "التخابر لصالح دولة أجنبية وإفشاء أسرار البلاد".

وذكرت النيابة أن فواسير ضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

ويحاكم حالياً في مصر في عدة قضايا منفصلة خمسة مصريين ومهندس أردني وسبعة ضباط مخابرات إسرائيليين بتهمة "التخابر" لصالح الدولة العبرية، غير أن الإسرائيليين يحاكمون غيابياً.

وكانت إسرائيل أطلقت في أكتوبر 2011 سراح 25 سجيناً مصرياً مقابل إطلاق سراح الأميركي-الإسرائيلي ايلان غريبل، الذي احتجز لمدة أربعة شهور في مصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.