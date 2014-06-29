مسلحون "يصفون" أربعة جنود مصريين عزل في سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن 4 جنود من قوات الأمن المركزي قتلوا مساء السبت بمدينة رفح برصاص مسلحين، وذلك في أول هجوم كبير يستهدف قوات الأمن في سيناء بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في وقت سابق هذا الشهر. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

وقالت الداخلية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "مساء السبت... استشهد أربعة جنود من قوات الأمن المركزي تم استهدافهم من قبل مجهولين يستقلون سيارة فيرنا بمنطقة الشلاق بطريق الشيخ زويد بمدينة رفح".

وأضافت "لاذ مرتكبو الواقعة بالفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق. وتكثف الأجهزة الأمنية حالياً جهودها لملاحقة وضبط الجناة".

إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية أن المسلحين اعترضوا سبيل حافلة صغيرة وأنزلوا الجنود الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية بعد التحقق من شخصيتهم وأطلقوا عليهم الرصاص فقتلوهم ولاذوا بالفرار. وكان الجنود عائدين إلى معسكرهم بعد قضاء إجازة.



