بدء محاكمة 12 متهما مصريا بالتحرش في التحرير

بدأت محكمة جنايات القاهرة، صباح اليوم الأحد جلسة محاكمة 12 متهما بهتك أعراض السيدات بميدان التحرير وسط القاهرة، والتي تُعقد بشكل سري بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إحدى ضواحي القاهرة.

وتستمع المحكمة لـ 6 من شهود الإثبات، وفي غضون ذلك ظهر المتهمون داخل القفص، وهم يمسكون المصاحف، ويشرعون في قراءة القرآن، ويحملون "المصليات" على أكتافهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم "ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن".

وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمكافحة جرائم التحرش أثناء زيارة سابقة لإحدى ضحايا التحرش.