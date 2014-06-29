مصر.. حبس 16 "إخوانياً" 3 سنوات مع الشغل

قضت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رشوان، اليوم الأحد، بمعاقبة 16متهماً من المنتمين لعناصر الإخوان المسلمين بالحبس 3 سنوات مع الشغل وذلك لاتهامهم في أحداث شغب بشارع الميرغني في حي مصر الجديدة وقعت أثناء إجراء الاستفتاء على الدستور. كما قضت المحكمة ببراءة متهم آخر.

ووجّه أحمد حبيب، مدير نيابة مصر الجديدة، للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على المنشآت العامة والأملاك الخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتظاهر، دون الحصول على ترخيص ما يؤدى إلى الإضرار بالسلم العام، والسلام الاجتماعي ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عناصر جماعة الإخوان عقب قيامهم بأعمال شغب تزامناً مع سير عملية الاستفتاء، وتعاملت قوات الأمن مع عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، ففرّوا هاربين، وعثرت القوات بمكان تجمعهم على كرتونة بداخلها عدد من قنابل المولوتوف، بالإضافة لفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية.