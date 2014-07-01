اعتقال قيادات بـ"تحالف دعم الشرعية" الموالي للإخوان

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على عدد من عناصر تحالف دعم الشرعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية انفجارات قصر الاتحادية أمس الاثنين وبيان الاتحاد بالدعوة لتظاهرات ومحاصرة منازل القضاة ونوادي الجيش يوم 3 يوليو القادم.

وقالت الصفحة الرسمية لحزب "البناء والتنمية"، أحد الأحزاب المنضمة للتحالف، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "قوات الأمن اعتقلت د. نصر عبدالسلام القائم بأعمال رئيس الحزب من منزله، كما قامت باقتحام منزل علاء أبو النصر أمين الحزب ولم يكن متواجداً فيه".

وأضافت أنه "تم أيضاً اعتقال مجدي حسين القيادي بالتحالف، وذهبت قوات أمنية لمنزل ضياء الصاوي، أمين عام مساعد الحزب ومنسق حركة شباب ضد الانقلاب، ولم تجده واعتقلت شقيقه".

وكان التحالف قد دعا أنصاره لاقتحام ميدان التحرير ومحاصرة منازل القضاة ونوادي الجيش والشرطة يوم 3 يوليو القادم، وذلك في ذكري عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف التحالف: "ليكن انطلاقنا في 3 يوليو منتشراً في كل مكان بمصر ولن نتأخر عن دعوات الحشد المركزي والتظاهر أمام منازل القضاة، ونوادي الجيش والشرطة، ولنبدأ عصراً من القاهرة عاصمة الثورة من 35 مسجداً، من ذات المساجد، التي انطلقنا منها في 28 يناير 2011، باتجاه ميادين التحرير، وسيكون قرار الدخول للقيادة الميدانية للأرض وفق المعطيات".