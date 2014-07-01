الرئاسة المصرية: "صندوق تحيا مصر" وعاء استثماري ضخم

أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بياناً توضيحياً على لسان السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسمها، جاء فيه أن "صندوق تحيا مصر" الذي تم تدشينه مؤخراً يعد بمثابة وعاء استثماري ضخم يستهدف تأمين مستقبل أفضل للوطن، من خلال إقامة مشروعات لخدمة الشباب والأجيال المقبلة، وذلك وفقاً لما سبق أن أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ضرورة تكاتف القوى الوطنية، لاسيما الفئات القادرة، كأحد محاور ثلاثة لدعم خطة التنمية الشاملة في هذه المرحلة الفاصلة من عمر الأمة المصرية.

وأضاف بدوي أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات على مستوى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الاستثمار وتوقف العديد من المصانع والمشروعات، فقد بات من الضروري تحقيق تنمية حقيقية إضافية على مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تشغيل العديد من الاستثمارات المتوقفة، وإقامة مشروعات وطنية جديدة، لدفع عجلة الاقتصاد المصري عبر تضافر الجهود الوطنية للمصريين في الداخل والخارج، وذلك انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية إزاء الوطن.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من بيان سابق أعلنت فيه الرئاسة عن تدشين الصندوق وفتح رقم حساب له بإشراف مباشر من الرئيس السيسي وخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.