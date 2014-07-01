تدشين حساب لصندوق "دعم مصر" تحت إشراف السيسي

أعلنت الرئاسة المصرية تدشين حساب لصندوق "تحيا مصر"، تفعيلاً للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037 لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ومن المقرر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية، وبمشاركة كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وبابا الإسكندرية، ومحافظ البنك المركزي، وخاضعاً للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات في إطار من الشفافية والمصداقية، وسيعلن البنك المركزي قوائم المتبرعين وحجم التبرعات شهرياً.

وأهابت مؤسسة الرئاسة في بيانها بجموع المصريين في الداخل والخارج بالمشاركة في التبرع للصندوق، وقالت: "نهيب بجموع المصريين في الداخل والخارج بتحمل مسؤوليتهم تجاه الوطن وتلبية ندائه في إطار من العطاء والتضحية للمساهمة في بناء المستقبل من خلال المشاركة الإيجابية التطوعية في تنمية هذا الصندوق لبناء مصر المستقبل بقدرات أبنائها، وبتجرد تام تجاه الوطن دون ممارسة أي ضغوط لإجبار أو إكراه مواطن على المساهمة في الصندوق تحت أي مسمى".