سياسيون: حدة العمليات الإرهابية في تراجع بسبب الأمن

قال الدكتور محمد حمزة - رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية - بعد مرور عام على ثورة 30 من يونيو واحتفال مصر بالذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية: برزت تحديات منها استمرار الحرب على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار للبلاد.

وأشار إلى أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب في جولة أو ضربة واحدة، ولكن ممكن تقليل نوعيته، فمصر مفتوحة لهؤلاء الإرهابيين في استهداف أي مكان في البلاد.

وأضاف حمزة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الاثنين، "أن الضربات الأمنية التي وجهتها القوات المسلحة للإرهابيين سواء بسيناء أو داخل البلاد قللت من نسبة العمليات الإرهابية".

وشدد على أن الضربات الأمنية الموجعة التي تمثلت في مقتل قائد أنصار بيت المقدس، "محمد توفيق" المكنى بأبوعبدالله، بالإضافة للضربة الأمنية الموجعة بعرب شركس، كلها ساهمت في تراجع حدة العمليات الإرهابية.

وأفاد حمزة بأن الجماعات الإرهابية بدأت في تغيير استراتيجيتها، حيث انتقلت إلى المرحلة الأخطر، وهي استهداف المواطنين الآمنين في الشارع، كما حدث في تفجير الاتحادية، مضيفاً أن تفجيرات الاتحادية التي وقعت اليوم استمرار للمحاولات الفاشلة التي تقوم بها الجماعة الإرهابية لإفساد فرحة الشعب بذكرى 30 يونيو، مضيفاً أنهم لم يتعلموا الدرس، وأن الشعب يزداد رفضاً لهم ولا أمل لهم في المصالحة.

وتابع أن المصريين لا يخافون ولن يتراجعوا أمام إرهاب الإخوان، و"أطالب جموع الشعب بالتعاون مع القوات الأمنية لإحباط وتقليل الإرهاب في مصر، ولابد من الاعتراف بوجود قصور أمني في معالجة بلاغات وجود مفرقعات في الأماكن الحيوية وضرورة الاستعانة بخبراء قادرين على استقراء الواقع الأمني".

كما طالب أجهزة الأمن بتحركات استباقية لاكتشاف العناصر الإجرامية قبل ارتكابها مثل هذه الأفعال الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا هو الدور الأساسي للأجهزة الأمنية.

وتوقع حمزة قيام عناصر الإخوان، في الفترة المقبلة، بعمليات انتحارية ضد الجيش والشرطة، وربما ضد المدنيين، مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان يمر بحالة إحباط كبيرة، وفقدان ثقة الكثير من كوادره والمتعاطفين معه، الأمر الذي يزيد من احتقان الإخوان ويدفعهم للمزيد من العمليات التفجيرية والإرهابية، نتيجة الإحباط الشديد الذي يصاحب التنظيم.

من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد - المفكر السياسي ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية - إن ما نشاهده الآن بعد مرور عام على 30 يونيو أقل من طموحتنا كمصريين، وهناك مشاكل تواجهنا منها تفعيل مواد الدستور، فالدستور "مجمد"، وهناك تشريعات مخالفة للدستور تم إصدارها منها تعديلات قانون الاستثمار وقانون التظاهر وقانون الانتخابات الرئاسية الذي حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات .

وأضاف عبدالمجيد أن معركة الإرهاب طويلة المدى وناتجة عن تراكمات كثيرة خلقت بيئة حاضنة للتطرف ومنتجة للعنف، مشدداً على أنه لابد من التعامل مع الإرهاب باعتباره منظومة متكاملة لا تحتاج إلى التعامل الأمني فقط، ولكن تحتاج إلى تعامل اقتصادي وسياسي واجتماعي وهذا يحتاج لوقت لأن الإرهاب نتيجة لسياسات وبيئة اجتماعية وثقافية .

وأشار عبدالمجيد إلى أن الدولة الآن لا تدار باعتبارها دولة مدنية بشكلها الحديث ولكن دولة نصف مدنية ونصف دينية، موضحاً أن التعليم في مصر ينتج عقولاً مغلقة.

ونوه إلى أن هناك صفقة بين الإخوان وجماعات الإرهاب بمسمياتها المختلفة، وأن قيادة الإخوان تملك القدرة على توجيه الجماعات الإرهابية بتنفيذ عمليات، ولكنها لا تملك عصا سحرية لإيقاف تلك العمليات الإرهابية .

وتابع رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أن هناك ضرورة لتطوير وزارة الداخلية بأجهزة حديثة، وتطوير مراكز جمع المعلومات لديها؛ لمواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية قبل وقوعها، لاسيما أن تلك التفجيرات جاءت عقب أيام من بيان تنظيم أجناد مصر، مما يؤكد ضرورة تطوير مركز المعلومات بوزارة الداخلية ودعمها لمواجهة تلك العمليات.