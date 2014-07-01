مصر.. تعيين متحدث عسكري جديد وعلي ينتقل للرئاسة

قرر وزير الدفاع المصري صدقي صبحي تعيين العميد محمد سمير عبدالعزيز غنيم متحدثاً عسكرياً رسمياً للقوات المسلحة، خلفاً للعقيد أحمد محمد علي الذي انتقل إلى العمل في رئاسة الجمهورية، ضمن الفريق الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر المتحدث الجديد صورته الشخصية على الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدلاً من صورة المتحدث السابق العقيد أحمد محمد علي.

وتم تغيير اللوغو والشعار الخاص بصفحة المتحدث الجديد، ليحمل عبارة "النصر أو الشهادة" بدلاً من عبارة "حماة الوطن"، التي كان يستخدمها المتحدث السابق.

شغل المتحدث العسكري الجديد جميع الوظائف بسلاح المشاة حتى قائد كتيبة، كما أنه عضو هيئة تدريس بمعهد المشاة ومراقب عسكري بالأمم المتحدة وملحق عسكري بدولة الإمارات.