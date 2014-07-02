الدعوة السلفية بمطروح تعتزل العمل السياسي

أصدرت الدعوة السلفية بمطروح، الثلاثاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه توقفها عن العمل السياسي، وعدم مشاركتها في البرلمان القادم، والعودة إلى منابر الدعوة.

وكانت الدعوة السلفية أصدرت بيانًا علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناولت فيه شرح أسباب تغيير موقفها من العمل في السياسة بعد ثورة 25 يناير بفتاوي من العلماء.

ورأت الدعوة السلفية أن الظروف والواقع السياسي تغير بزوال نظام مبارك، وأما الآن فقد ارتأت الدعوة السلفية أن البرلمان القادم سيكون تقليديا ولا يختلف عما كانت عليه برلمانات نظام مبارك، بالرغم أن شعبية أعضاء ومشايخ الدعوة السلفية تتيح لهم الفوز "حسب بيان الدعوة".

واختتم البيان، أن اعتزال الدعوة السلفية للعمل السياسي في مطروح، جاء درءًا لمفاسد كبيرة وعظيمة ومراعاة لمصالح وقواعد شرعية.

ويذكر أن قيّم الدعوة السلفية الشيخ علي غلاب، هو نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية العامة في الإسكندرية، وهو صاحب أول مباردة صلح وطنية تحت رعاية المخابرات الحربية، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

