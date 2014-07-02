القبض على أحد العناصر المسلحة "الخطيرة" في سيناء

أفادت مصادر "للعربية" بأن عناصر من حرس الحدود بشمال سيناء تمكنت من القبض على أحد العناصر المسلحة شديدة الخطورة وضبطت بحوزته نحو 500 لغم كهربائي.

كما تم ضبط أكثر من ثمانين كيلو جرام من نبات البانغو المخدر وعدد من السيارات والدراجات النارية التي تستخدم في رصد واستهداف المواقع الأمنية وتهريب البضائع والمواد المخدرة عبر الأنفاق.

من جهة أخرى أفادت مصادر أمنية أن عناصر حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمكنت من تدمير 8 أنفاق جديدة بمنطقة الشريط الحدودي في مدينة رفح .

