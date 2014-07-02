مصر.. القبض على خلية إخوانية تخطط لأعمال تخريبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على خلية إرهابية تحت مسمى "أنصار الشريعة والشرعية بدمنهور"، يقودها موظف ومبيض محارة ينتميان لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور، بحسب ما أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية اليوم الأربعاء.

وتخصصت الخلية في إعداد وتصنيع زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة والمنشورات التنظيمية، لاستخدامها في أعمال عدائية وتحريضية ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وكانت أجهزة الأمن قد حصلت على اعتراف من طالبين عضوين بتنظيم الإخوان ألقي القبض عليهما الأسبوع الماضي، وبحوزتهما قنبلتان بدائيتا الصنع أمام مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، بقيام كل من نبيل رزق شمسية (43 عاماً - موظف)، وعبدالعليم عبدالحليم عبدالعليم أبو شنب وشهرته "عادل" (45 عاماً - مبيض محارة) وهما من المنتمين لتنظيم الإخوان، بتكوين خلية إرهابية تحت مسمي "أنصار الشريعة والشرعية بدمنهور" تخصصت في إعداد وتصنيع زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة والمنشورات التنظيمية؛ لاستخدامها في أعمال عدائية وتحريضية ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وتم ضبط المتهمين بمسكنيهما، وعثر بحوزتهما على 3 جراكن بنزين كبيرة الحجم، و30 زجاجة مولوتوف، و29 زجاجة فارغة، و4 كاوتش، و2 خوذة واقية للرأس، و2 قناع واقٍ، ونظارات غطس، وطبلة كبيرة الحجم، و2 مكبر صوت، وجهاز كمبيوتر لوحي، ولافتات مرسوم عليها صور الرئيس المعزول محمد مرسي ومدون عليها الداخلية بلطجية وشعارات لحزب "الحرية والعدالة"، وأوراق وكتب تنظيمية تحتوي على التحريض على أعمال عنف وتصعيد في المرحلة القادمة، وكذلك تحتوي على أفكار تنظيم الإخوان.

بمواجهتهما اعترفا بانتمائهما لتنظيم الإخوان وتكوين تلك الخلية للقيام بأعمال تخريبية باستخدامهما للأحراز المضبوطة بحوزتهما والدفع بعناصر التنظيم لتنفيذ مخططاته.