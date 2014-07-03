مصر.. سقوط 3 قتلى في ذكرى عزل مرسي

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص قتلوا، اليوم الخميس، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة الجيزة التي تجاور القاهرة في الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وخرج آلاف المؤيدين للجماعة إلى الشوارع في القاهرة ومدن أخرى اليوم الخميس. وجاء عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات الأمن ألقت القبض على 196 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين قبل وخلال المظاهرات.

وفي وقت دعا فيه تحالف تقوده جماعة الإخوان لمظاهرات حاشدة اليوم، شددت إجراءات الأمن في القاهرة، ومن ذلك قيام مدرعات تابعة للجيش بإغلاق مداخل ميدان التحرير مهد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقالت المصادر الأمنية إن مئات من مؤيدي الإخوان اشتبكوا مع قوات الأمن في منطقتين بالجيزة، مما أدى لسقوط القتلى الثلاثة.

وذكر مصدر أن دوي طلقات رصاص سمع خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وفي وقت سابق اليوم، قتل شخصان في انفجار بمسكن في مدينة كرداسة التي تقع إلى الغرب من القاهرة، كما وقعت هجمات بقنابل بدائية.

وأكد مصدر أمني أن قتيلي كرداسة سقطا في انفجار عبوة ناسفة كانا يصنعانها. وكرداسة معقل لجماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين آخرين بعضهم متشدد، بحسب المصادر الأمنية وسكان.

وأوضح مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن نقطتي شرطة في حي امبابة بالجيزة تعرضتا، اليوم الخميس، لهجومين بقنبلتين من دراجتين ناريتين مسرعتين استقل كلا منهما شخصان. وأضاف أن الهجومين لم يوقعا ضحايا.

وفي مدينة الإسكندرية، فضت قوات الأمن تظاهرة لأعضاء الإخوان بمحيط البنك المركزي في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وألقت القبض على 7 منهم.

وفور تجمع العشرات من أعضاء تنظيم الإخوان في المنطقة المذكورة، سارعت قوات الأمن إلى فض التجمع، ومطاردة المتظاهرين في الشوارع الجانبية.

وتعهد الإخوان بتنظيم تظاهرات حاشدة في ذكرى عزل مرسي، الذي يواجه تهما في عدة محاكمات تتصل بقتل متظاهرين والتآمر مع قوى أجنبية.

وعزل الجيش مرسي عقب تظاهرات حاشدة في 30 يونيو 2013، وأسفرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة عن فوز عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، برئاسة مصر في فوز ساحق على منافسه الوحيد حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي.