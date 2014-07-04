قوات الأمن تفرق مسيرة للإخوان في شمال سيناء

أفادت مراسلة العربية، أن قوات الأمن بمدينة العريش شمال سيناء، فرقت مسيرة لعناصر مؤيدة للإخوان، الخميس، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع بشوارع العريش.

وكانت المسيرة قد انطلقت من مسجد النصر بوسط مدينة العريش عقب صلاة التروايح، وقامت قوات الأمن بمطاردتهم حتى تم تفريقهم بعد حالات كر وفر في الشوارع الجانبية.

وأكد شهود عيان أن مجموعة من أنصار جماعة الإخوان تجمعوا في مسيرة، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ورفعوا إشارة رابعة، فقامت قوات الأمن بتحذيرهم ثم أطلقت القنابل المسيلة للدموع عليهم وطاردتهم حتى تم تفريقهم.