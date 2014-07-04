مصرع 3 في انفجار مركز تصنيع عبوات ناسفة بالفيوم

كشف مصدر أمني تفاصيل الانفجار المروّع الذي شهدته عزبة حزي التابعة لقرية أبوكساة بمركز أبشواي بالفيوم، ظهر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منزل مهجور وسط الزراعات تم تحويله لمركز لتصنيع العبوات الناسفة والقنابل اليدوية بدائية الصنع.

وأكد أن الانفجار وقع نتيجة خطأ غير مقصود تسبب في انفجار هذه العبوات.

وكشف عن أنه حتى الآن تم العثور على أشلاء 3 أشخاص لقوا مصرعهم نتيجة الانفجار ويرجح أن يكونوا من المصنعين لهذه العبوات، ولم يتم حتى الآن تحديد هويتهم.

وأشار المصدر إلى أن خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط موقع الانفجار والمنطقة المحيطة، به ومنع أي شخص من الاقتراب خوفا من وقوع انفجارات أخرى خلال الساعات القادمة وحتى الانتهاء من التعامل مع العبوات المتفجرة التي عثر عليها بهذا المنزل.

وقال إنه عثر بالمنزل الذي خصص لتصنيع القنابل على أكثر من 20 عبوة معدة للانفجار وفواغ عبوات تم تفجيرها وأدوات للتصنيع وبارود وصواريخ وشماريخ.