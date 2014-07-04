مصر.. مقتل جندي بحلوان وإصابة ضابطين في هجوم للإخوان

إلحاقاً للبيان الصادر عن الوزارة، الخميس، بشأن تجمعات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، فقد رصدت المتابعات تجمعات لتلك العناصر ببعض المناطق في عدد من المحافظات حاولوا خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب والإشتباك مع الأهالي، وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والألعاب النارية والشماريخ، تمكنت القوات من التعامل معها وتفريقهم وضبط عدد من المشاركين فيها.

كما قام عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بإلقاء زجاجات مولوتوف على مبنى مغلق كان مخصص لنقطة شرطة عين حلوان، مما أدى إلى إشتعال النيران به، وتعاملت معهم قوات الشرطة وتمكنت من تفريقهم وضبط عدداً منهم.

وأسفر التعامل عن مقتل مجند متأثراً بإصابته بطلق ناري، وإصابة ضابطين ومجند برش خرطوش بالوجه والذراعين وحروق بالوجه.

وفي محافظة الإسكندرية حدث إنفجار محدود ناتج عن عبوة بدائية الصنع داخل إحدى عربات قطار أبو قير أثناء توقفه بمحطة سيدى جابر، أسفر عن إصابة 5 من الأهالي بإصابات سطحية بسيطة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. ويجري الآن تمشيط المنطقة وفحص باقي عربات القطار.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إستمرار المتابعات ونشر الدوريات الأمنية بمختلف الشوارع والميادين للتعامل الفوري مع ما يستجد من أحداث.