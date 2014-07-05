قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود يثير مشاحنات

أثار قرار الحكومة المصرية اليوم السبت بتخفيض الدعم على مواد الطاقة حالة احتجاج في بعض المدن المصرية، بعد أن شرع السائقون في رفع تعريفة الأجرة، بسبب ارتفاع سعر لتر السولار والبنزين، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين المواطنين والسائقين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.

وتفصيلا، شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية حالة من الاحتقان والغضب العارم، بين صفوف وأهالي سكان المحافظة، حال توجههم إلى أعمالهم الوظيفية، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات وكذلك تعريفة أجرة المواصلات، داخل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى والسنطة وسمنود وكفر الزيات وبسيون، إلى الضعف، إثر ارتفاع أسعار البنزين والسولار بقرار حكومي.

وفي مدينتي المحلة وسمنود، دخل العشرات من أصحاب وسائقي سيارات السرفيس والتاكسي في إضراب مفتوح عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة المحلة للمطالبة بصدور قرار رسمي برفع تعريفة الأجرة، لافتين إلى أنهم سيتكبدون خسائر فادحة في حالة استمرار ذات التعريفة القديمة وعدم رفعها.