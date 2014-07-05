مصر تدين بكل قوة الحادثين الإرهابيين في السعودية

تعقيباً علي ما أوردته وسائل الإعلام من وقوع حادث إرهابي في مبنى الاستقبال التابع للمباحث العامة في محافظة شرورة جنوب المملكة العربية السعودية، وما سبقه من قيام عناصر من تنظيم القاعدة بمهاجمة دورية أمنية سعودية في منفذ الوديعة، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بشدة الحادثين الإرهابيين.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن تضامن مصر الكامل حكومة وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار المملكة.

وقدم المتحدث، تعازي مصر في وفاة ضحايا العمليتين الإرهابيتين من رجال الأمن السعوديين، والثقة الكاملة في قدرة السلطات السعودية علي دحر هذه العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

كما جدد المتحدث التأكيد، بأن الإرهاب هي ظاهرة عالمية لا ترتبط بديانة أو بشعب بعينه، وأنها تستهدف الاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وتتطلب تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها والقضاء عليها.