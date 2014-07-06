تعاون بين مصر وجيرانها لمنع تسلل الإرهابيين والتهريب

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، أن رجال القوات المسلحة سيظلون أوفياء لمهامهم الوطنية التي كلفهم الشعب بها للحفاظ على الأمن والاستقرار واقتلاع جذور التطرف والإرهاب في كافة ربوع مصر.

وأشار صبحي إلى وجود تنسيق وتعاون مشترك مع دول الجوار لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود على كافة الاتجاهات، مضيفاً أن الجيش المصري ماضٍ في التصدي لكافة المخاطر والتحديات التي تستهدف المساس بأمن مصر القومي.

وخلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين، طالب صحبي هؤلاء باليقظة الكاملة والاستعداد الدائم لمواجهة كافة المخاطر والتحديات.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل إليهم، والحفاظ على ما يملكونه من الأسلحة والمعدات والاهتمام بتنمية القدرات الميدانية والبدنية للمقاتلين لتظل القوات المسلحة صمام القوة والأمان للشعب المصري.