مصر: النطق بالحكم على 3 متحرشين يوم 16 يوليو

حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة 16 يوليو القادم موعداً للنطق بالحكم ضد ثلاثة متهمين في قضية التحرش بفتيات التحرير، بعد أن استمعت لمرافعة الدفاع الأحد.

كما أمرت المحكمة بتأجيل القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين آخرين، لجلسة 8 يوليو، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

ويواجه المتهمون، وفقاً لقرارات النيابة، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن، وذلك خلال الاحتفال بفوز وتنصيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ميدان التحرير.

وطلبت هيئة الدفاع من المتهمين تمكينهم من رد المحكمة، وذلك اعتراضاً على عدم تنفيذ طلباتهم، وكانت المحكمة قد نظرت قضيتين من بين 5 قضايا تحرش متهم فيها 12 شخصاً، حيث استمعت لمرافعة دفاع المتهمين في القضية الأولى واستمتعت لمرافعة النيابة فقط في القضية الثانية قبل أن يطلب الدفاع رد المحكمة.