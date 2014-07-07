السيسي: حذرت الأميركيين من خطر تمدد "داعش"

بعد يومين على إصدار قرار برفع أسعار الوقود، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رؤساء تحرير الصحف بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وأكد السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات جادة تصلح من مسار مصر الاقتصادي، معتبراً أن بلاده تركت 50 عاماً ولن يقبل بمحاولات إفشال الاستقرار المالي للبلاد.

وتساءل السيسي عما يساويه التوقيت في ظل وجود تحديات حقيقية لمواجهتها وعما تساويه شعبيته إذا كانت ستضر البلاد.

كما أشار إلى أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه، لترك بلاداً مديونة بـ3 تريليون جنيه، إلا أنه عاد وأكد على استمرار دعم البنزين والسولار على الرغم من رفع سعر الوقود.

السيسي شدد كذلك أمام ضيوفه إلى أن البلاد في حالة حرب نظراً لما يحدث فى الدول المجاورة، وكاشفاً أنه حذر الأميركيين والأوروبيين من أن "داعش" سيتحرك من سوريا ليهدد بلداناً أخرى، وهو ما حدث فى العراق.

