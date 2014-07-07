مصر: الجيش يواجه المضاربين بطرح سلع مخفضة

قرر وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبكميات وفيرة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار خاصة بعد رفع أسعار الوقود.

وقال بيان للجيش الاثنين إن هذا القرار يأتي في إطار قيام القوات المسلحة بأداء واجبها الوطني والإسهام بدور إيجابي في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري.

كما قرر وزير الدفاع تسيير خطوط أتوبيسات جهاز النقل العام للقوات المسلحة للإسهام في تسهيل حركة نقل المواطنين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين.

وكان عدد من التجار وأصحاب المجمعات التجارية قد قرروا رفع أسعار السلع الرئيسية في مصر، إضافة إلى زيادة تعريفة الركوب في وسائل النقل الجماعية بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المحروقات.

وعقد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب عدة اجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومته لبحث ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار حيث تم الاتفاق على تكليف المحافظين بشن حملات مفاجئة والتأكد من عدم ارتفاع الأسعار مع ضبط المخالفين والمتلاعبين وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم.

وكلف محلب المحافظات بإقامة معارض للسلع الغذائية بالتنسيق مع وزارة التموين وشركات القطاع الخاص الوطنية لبيع كافة السلع الغذائية بأقل الأسعار.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية المصري "للعربية.نت" إنه وجه المحافظين وجميع القيادات المحلية من رؤساء مدن ومراكز وإحياء وقرى بالتواجد في الشارع لسماع شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار أو وجود تلاعب من بعض التجار وحلها على الطبيعة مع إحكام الرقابة على المواقف لمنع زيادة تعريفة الركوب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي فساد أو ممارسات غير مسؤولة بالمحافظات.