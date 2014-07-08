تدشين أول حزب سياسي "للصعايدة" في مصر

أعلن في مصر عن تدشين أول حزب سياسي للصعايدة، حيث قام محمود يوسف أبو الليل رئيس حركة الدفاع عن طيبة، الثلاثاء، بسحب أوراق تأسيس أول حزب يدشن في محافظة الأقصر جنوب مصر ويهتم بمحافظات الصعيد ويتبني مشكلاتها وسيتم تسميته "طيبة مصر".

وقال أبو الليل في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": إن حزبه سيدافع عن حقوق أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد خاصة وسيتولى الدفاع عن حقوق الفقراء في جميع محافظات مصر، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عن حزبه الجديد انهالت عليه المكالمات لعمل التوكيلات من جميع أنحاء المحافظات للانضمام للحزب.

وأضاف، أن هدف الحزب هو تنمية الصعيد خاصة أن محافظات الصعيد ظلت محرومة من الخدمات والتنمية طوال 50 عاما، مؤكدا أن الصعيد هو خط ومنبع الفقر الأول في مصر رغم موارده الكبيرة ورغم إمكانياته البشرية الهائلة وتوافر جميع مقومات الاستثمار فيه من زراعة وصناعة وتجارة حيث اشتهر بزراعة محاصيل قصب السكر والبنجر وأراضيه مليئة بخامات الألمونيوم والمنجنيز والرخام والفوسفات.

وتابع أبو الليل، "أن الحكومات المتعاقبة أهملت الصعيد والصعايدة ولا ننسى أن أغلب الكوارث التي حدثت في مصر كان ضحاياها من الصعايدة مثل احتراق قطار الصعيد عام 2002 الذي راح ضحيته 1200 مواطن وغرق العبارة السلام عام 2006 التي راح ضحيتها ألف مواطن آخر.

مضيفا، أن ما شجعنا على إنشاء الحزب هو وجود نية لدى الرئيس السيسي لتعويض محافظات الصعيد عن الحرمان والإهمال اللذين عانت منهما خلال العقود الماضية.

وأشار أبو الليل، إلى أن الحزب سيعمل جاهدا على القضاء على عدة شعارات تجسد الإهمال والبيروقراطية والروتين وللأسف مازالت سائدة في مصر مثل "كله تمام يا أفندم" و"فوت علينا بكرة" والمحافظ أو الوزير مش موجود "وشغل مخك وشخلل جيبك".

وأكد، أن الفساد مازال متفشيا في المحليات وأروقة ودواوين المحافظات والقرى والنجوع.

وأضاف، أن حزبه سيتبنى فكرة القضاء على الفساد في المحليات فهي أولى العقبات التي تعترض طريق التنمية الحقيقية ولن تكون هناك تنمية طالما أن الفساد مازال يعشش فيها.



وأوضح، أن جميع الكوارث التي تحدث في مصر من سقوط عقارات وتدني في الخدمات وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب سببها المحليات.

وتابع أبو الليل، أن الحزب سيتبنى توعية المواطنين بحقهم في المواطنة الصحيحة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم متعهدا بالعمل على إعادة معسكرات الكشافة والبراعم لزيادة الانتماء لدى الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب كما سيعمل على توصيل صوت المواطن الصعيدي للحكومات للمختلفة والمطالبة بحقه في التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل والخدمات والمرافق.