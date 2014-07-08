خارجية مصر تمنع بيع تمثال فرعوني في بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع بيع أحد التماثيل الفرعونية النادرة في إحدى كبرى صالات المزادات في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إن السفارة المصرية في لندن قامت بتحركات اليوم على أكثر من جبهة، حيث توجه السفير أشرف الخولي سفير مصر في لندن إلى صالة مزادات "كريستيز" الشهيرة في العاصمة لندن والتقى أعضاء مجلس إدارتها، وطالب خلال الاجتماع بوقف أو تأجيل بيع التمثال المصري النادر "سِخِم كا" والذي يرجع تاريخه إلى المملكة المصرية القديمة.

وأضافت الوزارة، أنه في السياق ذاته أجرى السفير اتصالاً هاتفياً بمدير متحف "نورثهامبتون" الذي يتم بيع التمثال لحسابه، لحثه على عدم إتمام عملية البيع، لما يمثله قيام المتحف بهذا الإجراء غير الأخلاقي من مخالفة للأعراف والأخلاقيات التي تحكم عمل المتاحف ذات السمعة الدولية الطيبة، وإساءة لقيمة الحضارة المصرية القديمة بما لا يتناسب مع مكانتها.

وأكد السفير خلال الاتصال أن هذا الإجراء يرسي سابقة سلبية وغير مقبولة ويفتح الباب لمؤسسات أخرى لبيع قطع أثرية مصرية ونقلها إلى ملكية خاصة، حيث من غير المتصور أن يتم تحويل قطعة نادرة متاحة للجمهور إلى ملكية أحد الأشخاص، مؤكدا أن أفضل تصرف هو إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي.

من ناحية أخرى، تواصلت السفارة المصرية بعدد من المؤسسات بهدف الضغط في اتجاه وقف البيع، حيث تم الاتصال بالمجلس البريطاني للفنون والذي عبر عن معارضته الشديدة لبيع هذه القطعة الأثرية بهدف تحقيق مكسب مادي.

وأوضح السفير، أن العديد من المتاحف البريطانية تعارض مثل هذه الخطوة من قبل متحف "نورثهامبتون"، وأن هناك بعض المتاحف التي قد تتحرك للاعتراض على إصدار التراخيص اللازمة لخروج هذه القطعة من بريطانيا حال بيعها لشخص أو جهة خارج المملكة.