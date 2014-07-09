اتصالات دبلوماسية مصرية لوقف العنف في غزة

أعلنت مصر الأربعاء، أنها تسعى إلى وقف "العنف المتبادل" بين إسرائيل وحماس عبر اتصالات دبلوماسية لكنها لا تقوم بوساطة "بالمعنى المعروف" كما فعلت في الماضي.

وكانت مصر أول الدول العربية توقيعا لمعاهدة سلام مع إسرائيل، وقامت بوساطات كثيرا في الماضي للوصول لوقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال السفير بدر عبد العاطي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية: "ليست هناك وساطة بالمعنى المعروف"، مشيرا الى اتصالات دبلوماسية لإنهاء الأزمة.

وأضاف أن النشاط الدبلوماسي المصري يهدف الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري ووقف كل أشكال العنف المتبادل، مؤكدا أن الاتصالات لم تصل لنتيجة بعد حتى الآن.

وارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 44 فلسطينيا على الأقل، بحسب خدمات الطوارئ الطبية في القطاع.

وجاءت الغارات الإسرائيلية الجوية ردا على إطلاق حماس وحركات إسلامية مسلحة أكثر من مئة صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ صيف 2007.

