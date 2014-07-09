السيسي يقرر فتح معبر رفح لنقل الجرحى

صرحت مصادر سيادية مصرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري غدا الخميس لعبور الجرحى الفلسطينيين من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية على نفقة مصر.

واضافت المصادر بأن قرارا سياديا صدر مساء اليوم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفتح معبر رفح واستقبال الاشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمرضى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية خاصة بعد تزايد اعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة التي تجاوزت اعدادهم اكثر من 500 جريح بينهم اطفال ونساء وعجائز نقلا عن وكالة "معا" الفلسطينية.

واستعدت السلطات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين بمستشفيات العريش والقاهر،ة وسيتم تخصيص سيارات الاسعاف المصرية لنقل الجرحى لمستشفيات القاهرة.