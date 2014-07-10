شيخ الأزهر: لن نصبر طويلا على اعتداءات إسرائيل

دان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مضيفاً في بيان له الخميس أن العرب والمسلمين لن يصبروا طويلاً على تلك الانتهاكات التي تتنافى مع القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وطالب شيخ الأزهر بوقف كل صور الاعتداءات على الفلسطينيين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينيَّة ذات السيادة الكاملة والمستقلة، على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانب آخر، وصلت 10 سيارات إسعاف مجهزة إلى معبر رفح البري في انتظار وصول الحالات الفلسطينية المصابة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية قد قررت فتح معبر رفح الحدودي لدخول المصابين من الجانب الفلسطيني الذين أصيبوا في الغارات، فيما أعلن محافظ شمال سيناء حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.