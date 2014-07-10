مصر تفتح معبر رفح أمام الجرحى الفلسطينيين

فتحت مصر، اليوم الخميس، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين جراء العملية الجوية التي تشنها إسرائيل منذ ثلاثة أيام، رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وكان إياد البرزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، قد أعلن أن "مصر أبلغتنا بفتح معبر رفح صباح اليوم الخميس لنقل جرحى العدوان فقط وإدخال مساعدات طبية لغزة".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المستشفيات في شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل جاهزة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

يذكر أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارج عن سيطرة إسرائيل. وتغلقه مصر ولا تفتحه إلا بصورة متقطعة للحالات الإنسانية، في حين تطالب حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بإعادة فتحه.