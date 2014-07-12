فتح معبر رفح البري اليوم لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

تقرر افتتاح ميناء رفح البرى، صباح اليوم السبت، من الجانب المصري لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، بحسب ما أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية.

فقد وافقت السلطات المصرية على افتتاحه بصفة استثنائية، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، علاوة على إدخال المساعدات المقدمة للفلسطينيين من مواد غذائية وأدوية ومساعدات طبية متنوعة مقدمة من مصر وبعض الدول العربية.

وأعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البرى أن المعبر جاهز لاستقبال الجرحى والمصابين، مشيراً إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى تيسير نقل المساعدات وإدخالها إلى القطاع.

ومن جهته أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع حالة الطوارئ في قطاع الصحة داخل المحافظة، وخاصة مستشفى العريش العام ورفح المركزي ومرفق الإسعاف، وذلك تحسباً لاستقبال الجرحى والمصابين.

يذكر أنه قد تم افتتاح ميناء رفح البرى الخميس الماضي بصفة استثنائية لاستقبال المصابين والجرحى ولإدخال المساعدات المقدمة للقطاع.