مصر الـ15 عالميا من حيث عدد السكان بـ86.7 مليون نسمة

أتت مصر في المركز الـ15 بين دول العالم، من حيث عدد السكان، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الذي أشار إلى أن عدد السكان بلغ 86.7 مليون نسمة حتى أمس الجمعة.

وأشار المركز في بيان صدر عنه اليوم السبت إلى ارتفاع عدد السكان من 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009 ليصل إلى حوالي 85.8 مليون نسمة في بداية عام 2014، بزيادة قدرها13 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة الذكور بلغت 51.1% والإناث 48.9%.

وأكد المركز أن مصر شهدت انخفاضاً في معدل الزيادة الطبيعية من 2.1% إلى 1.9% خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2006، بينما ارتفع المعدل خلال الفترة من العام 2006 إلى العام 2013 بزيادة قدرها 0.6% ليبلغ 2.5%.

وأشار البيان إلى أنه طبقاً لتقديرات يناير 2014، تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ9.1 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات من حيث عدد السكان الذي بلغ 165 ألف نسمة فقط.

وأوضح المركز أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعاً فتياً، حيث تشكل الفئة العمرية لمن هم دون الـ14 عاما ثلث السكان (31.3%) بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 عاما وما فوق) بـ4.3%.