مصر: نجري اتصالات بجميع الأطراف لوقف العنف بغزة

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصري، إن مصر تجرى اتصالات عبر قنواتها الدبلوماسية مع إسرائيل، والقيادة الفلسطينية، وجميع الفصائل، لتجنيب المواطن الفلسطيني ويلات العمليات العسكرية المتصاعدة.

وأضاف عبد العاطى خلال حوار على قناة "بى بى سي" العربية، مساء الجمعة، أنه: "لا يمكن لمصر تحت أى مبرر أو مسمى أن تتخلى عن أشقائها الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الحديث عن العلاقة المتوترة مع حركة "حماس" يمنع مصر من وساطة فاعلة لحل الأزمة استنتاج خاطئ، مشدداً على أن مواقف مصر أكبر من خلافاتها مع فصيل بعينه.

وتابع: "مواقفنا لا تحتاج للشرح أو المزايدة، بل واضحة وصريحة مع الشعب الفلسطيني الذى يدفع ثمن تلك المغامرات والاعتداءات الغاشمة التى تنتهج قواعد القانون الدولي من جانب إسرائيل".

وحول غلق معبر رفح البرى الجمعة بعد فتحه يوم الخميس، أوضح عبد العاطي أن فتح المعبر يخضع لضوابط متعلقة فى المقام الأول بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى وجود الجماعات التكفيرية بسيناء والتهريب عبر الأنفاق، وأنه لا يمكن أن يكون تشغيل منتظم ومستمر لمنفذ رفح من الجانب المصري بمعزل عن الأوضاع الأمنية بشكل عام فى شبه جزيرة سيناء.

وتابع: "الأوضاع الإنسانية والمأساوية والكارثية جعلت مصر تفتح المعبر بالأمس، وأؤكد أن أي حالات إنسانية أو حرجة تحتاج للعلاج فى مصر يتم السماح لها فوراً وبدون أدنى تأخير أو تباطؤ، مشدداً على أن هذه مسؤولية تاريخية وأخلاقية وواجب مستحق تجاه الأشقاء الفلسطينيين وليس منة من الشعب المصري".

