سجن 101 من عناصر الإخوان لثلاثة أعوام في دمياط

أصدرت محكمة جنايات دمياط شمال مصر اليوم الأحد، حكما بالحبس ثلاثة أعوام بحق 101 إخواني وبراءة 17 في القضية الشهيرة بأحداث المجمع الإسلامي والمتهم فيها 118 من أعضاء الجماعة بينهم عدد من قياداتها.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة مؤلفة على خلاف أحكام القانون وهي جماعة الإخوان المسلمين بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم التام بأغراضها حيث كان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها لتحقيق تلك الأغراض.

وقالت النيابة: إن المتهمين من الأول حتى الـ108 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث كان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين للأسلحة البيضاء والتي من شأنها إحداث الموت إذا استخدمت بطبيعتها.

وأضافت، أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوَّحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين الموجودين بقصد ترويعهم وتخويفهم كما اشتركوا في مظاهرة من أحد دور العبادة وهو "مسجد المركز الإسلامي"، وذلك دون إخطار الجهة المختصة.

وتابعت، "المتهمون حرَّضوا المتظاهرين على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأرواح والأموال والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور".