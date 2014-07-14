أميركا توجه دعوة متأخرة لمصر لحضور قمة إفريقية

دعت الولايات المتحدة مصر الاثنين، إلى حضور قمة للقادة الأفارقة في واشنطن الشهر المقبل بعد أن كانت قد فرضت عليها حظرا في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.

وقال مسؤول أميركي إن الدعوة المتأخرة قدمت لمصر بعد السماح لها مؤخرا بالعودة الى الاتحاد الإفريقي بعد عام من الغياب.

وصرح نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بأن "الرئيس (باراك) أوباما دعا جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذين لهم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي لحضور قمة قادة أميركا وإفريقيا".

وأضاف "عندما تم إصدار الدعوات في البداية، كانت عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي معلقة.. وعقب إزالة التعليق قررنا دعوتها" إلى القمة.



