شكري وكيري يبحثان التوصل لاتفاق لوقف القصف في غزة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري هاتفياً مع نظيره الأميركي جون كيري تطورات الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وتواصل العمليات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المباحثات تطرقت للجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التي تبذلها وتقوم بها مصر للعمل على الوقف الفوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية وينهي الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية من جانب إسرائيل على قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر صرح السفير أيمن زين الدين سفير مصر في إسبانيا أنه شارك في لقاء ضم وفداً من مجلس سفراء كل من الجزائر وفلسطين واليمن ولبنان مع سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني بناء على طلبهم لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع غزة.

وأضاف زين الدين أنه تم نقل الغضب العربي على الاعتداءات الإسرائيلية وما تسببت فيه من ضحايا في قطاع غزة بما في ذلك الأطفال والمرضى، وضرورة مساندة إسبانيا والاتحاد الأوروبي للجهود العربية لوقف هذا العدوان، وعدم إعطاء أي مبررات له.

كما قام السفير المصري بشرح جهود مصر على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي للتعامل مع الوضع المتدهور، مضيفاً أن السفراء أوضحوا أن ما يدور في غزة يهدف إلى إفساد جهود السلام، وناشدوا إسبانيا والاتحاد الأوروبي أن يدافعوا عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي يحرصون عليها.

وأضاف أن المسؤول الإسباني عبّر عن قلق بلاده مما يحدث من الوضع الإنساني المتدهور وحرصها على سرعة وقف النار والعودة إلى المفاوضات وتفادي المزيد من التوتر والعنف في المنطقة لاسيما في ضوء التأثير السلبي الذي يترتب على استمرار هذا النزاع دون تسوية على مجمل الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأمر سيخضع إلى مناقشة أوروبية في مجلس وزراء الخارجية المقبل في وقت لاحق من هذا الشهر.