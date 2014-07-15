كيري: المبادرة المصرية فرصة حقيقية للتهدئة بغزة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، دعم أميركا ووزير خارجيتها، جون كيري، للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من كيري تم خلاله بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، والمبادرة التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار، وكذلك الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة، مساء أمس، وما صدر عنه من قرار يتضمن ضمن بنوده دعماً للمبادرة المصرية۔

وقال شكري إن كيري أعرب خلال الاتصال عن دعم واشنطن للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار, معتبراً إياها فرصة حقيقية يجب دعمها لوقف العنف واستعادة التهدئة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على أن تعطي كافة الأطراف المعنية دعمها الكامل للمبادرة المصرية.

وأضاف أنه استعرض مع كيري محصلة الاتصالات والجهود التي بذلتها مصر في الساعات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في سبيل العمل على التوصل إلى تسوية عاجلة تحقن دماء المدنيين الأبرياء.