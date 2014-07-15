مصر.. قرار بتشكيل "العليا للانتخابات البرلمانية"

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن القرار الجمهوري ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية عضواً احتياطياً عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.

من جانب آخر، رجحت مصادر رسمية أن يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل نهاية الأسبوع الحالي أيضاً، وأشارت إلى أن اللجنة لن تستطيع البدء في أي إجراءات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، مضيفة أنه سيتم الانتهاء قريباً من تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وقاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية، ووضع جميع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمني لمواعيد فتح باب الترشح، وآلية تقديم طلبات الترشح وإجراء الانتخابات.

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر القادم على 3 مراحل حتى يمكن أن تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان العامة والفرعية.