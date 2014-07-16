إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر خارج القاهرة

أعلن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر على طريق السويس القاهرة، موضحاً أن العاصمة الجديدة ستقام على أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقليل الازدحام داخل القاهرة.

وأكد محلب في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم نقل المكاتب الإدارية والوزارات من داخل العاصمة فور إنشاء المدينة الجديدة كما سيتم استصلاح 4 ملايين فدان، وإنشاء3200 كيلومتر من الطرق، يتم البدء بتنفيذ 1120 كيلومتر في المرحلة الأولى منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أوجهاً عديدة لتمويل هذه المشروعات سواء من الموازنة العامة أو من الاستثمارات أو من خلال الموارد التي ستتاح من خلال صندوق "تحيا مصر".

وأكد محلب أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة على كافة الأصعدة من خلال المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في كافة المجالات.