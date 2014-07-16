توني بلير: المبادرة المصرية هدفها حماية الفلسطينيين

أعرب توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، عن ترحيبه ودعمه للمبادرة المصرية للتهدئة في غزة، والتي تهدف لوقف العدوان وتقويض العمليات العسكرية، ومن المهم أن يفهم الناس طبيعة المبادرة، ومصر تحظى باحترام دولي، والمبادرة هدفها حماية الفلسطينيين.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الخارجية المصرية، أن هناك مطالب لحماس بالنسبة لغزة، وهناك مطالب بالنسبة لإسرائيل بخصوص الأمن، ومن المهم أن يأتي الطرفان للحوار وحماية الأبرياء، ومن المهم التأكيد ليس فقط على الرغبة في المفاوضات، ولكن يجب أن يكون هناك ربط بين الضفة وغزة.

وأوضح أن المجتمع الدولي يؤيد المصالحة الفلسطينية لكي تكون هناك دولة فلسطينية، مضيفاً: "نريد أن نرى الفلسطينيين موحدين تحت سلطة واحدة".

وأكد أنه يريد توفير رؤية لإعادة بناء غزة وفتح فرصة للناس، وإذا تمت الموافقة على المبادرة المصرية ستكون هناك فرصة لذلك.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ملتزم بحل الدولتين، مؤكداً أن مستقبل الشعب في خطر بسبب العنف.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري على أن مبادرة بلاده "صيغت بحيث تتيح التوصل إلى نقطة توافق وتفاهم" للطرفين.



وأكد أن الهدف من المبادرة هو "حماية الشعب الفلسطيني من استمرار العملية العسكرية وإراقة الدماء"، معتبراً أنها "خطة للتوصل إلى وقف الأعمال العسكرية لإتاحة الفرصة لصياغة أوضاع قطاع غزة على المدى المتوسط والمدى البعيد وإتاحة الفرصة لاستئناف عملية السلام حتى يحقق الشعب الفلسطيني طموحاته".

وكان بلير قد وصل ظهر الأربعاء إلى القاهرة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثم وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب ما قال لوكالة "فرانس برس" المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي.