مصرع 17 شخصاً في اصطدام حافلة وشاحنة جنوب القاهرة

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة قرب مدينة سفاجا جنوب القاهرة، بحسب ما أعلن التلفزيون المصري أمس الثلاثاء.

وأورد التلفزيون المصري أن 17 شخصا قتلوا، وأصيب 25 آخرون في حادث اصطدام حافلة بشاحنة قرب مدينة سفاجا (حوالي 570 كلم جنوب القاهرة)، على طريق تربط بين مدينة سفاجا ومحافظة قنا جنوب البلاد.

وكان ركاب الحافلة في طريق عودتهم من رحلة في مدينة الغردقة الساحلية على البحر الأحمر، بحسب مصادر أمنية.

وحوادث السير شائعة في مصر بسبب سوء حال الطرق وتهور السائقين وعدم صيانة السيارات.

وفي مارس الفائت، قتل 24 شخصا على الأقل في اصطدام بين حافلة وشاحنة في شبه جزيرة سيناء التي تضم العديد من المنتجعات السياحية بسبب سوء الأحوال الجوية.