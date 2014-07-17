الأزهر يرسل قافلة طبية وإغاثية إلى غزة

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إرسال قافلة طبية وإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تخفيفًا عليهم من آثار العدوان الإسرائيلي، ومشاركة من الأزهر لما يمرون به من محنة.

وتأتي هذه المبادرة استكمالا لدور الأزهر داخلياً وخارجياً، حيث سبق أن أرسل من قبل قوافل طبية وإغاثية إلى دول النيجر والسودان والصومال.

وقال الشيخ محمد العبد مدير عام الحسابات الخاصة والمسؤول عن القوافل بالأزهر، إنه جار الآن الاستعداد لتجهيز القافلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول القافلة إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وكان شيخ الأزهر قد جدد استنكارَه للجرائم البَشِعة التي تقوم بها إسرائيل في غزة قال إن العدوان بمثابة إبادة جماعيَّة للشعب الفلسطيني المسالم الأعزل، داعيا إلى تحركٍ عاجل وفوري لكل من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن، وكافة منظمات حقوق الإنسان للتصدي لتلك الاعتداءات الغاشمة، كما ترحم على كل الشهداء الذين سقطوا جرَّاء تلك الاعتداءات الجائرة والظالمة.