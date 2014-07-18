أحزاب مصرية ترسل قوافل طبية وغذائية إلى غزة

تنظم عدة أحزاب سياسية مصرية قافلة طبية وغذائية تتجه غدا السبت، من أمام مقر نقابة الصحافيين بوسط العاصمة القاهرة إلى قطاع غزة.

وقررت الحملة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، تسيير أولى قوافلها، بهدف دعم نضال الفلسطينيين والتنديد بالاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بفتح المعبر بشكل طبيعي وتقديم كل المساعدة للشعب الفلسطيني من الجانب المصري.

وذكرت الحملة في بيان لها اليوم أنه في ظل التجاوب الشعبي مع دعوتها، فإن يوم غد السبت سيشهد تسيير القافلة الأولى، يليها خلال أيام تسيير قافلة ثانية تشمل الجزء الأكبر من التبرعات الطبية الواسعة التي تم التبرع بها والتي يتم الآن الانتهاء من التصريحات اللازمة من أجل تسليمها للطرف الفلسطيني دون أية معوقات.

وأعلنت الحملة وقف استلام تبرعات الأدوية بمقر الحملة بالقاهرة والمحافظات ولمدة 4 أيام إلى أن يتم تسيير القافلة الأولى والانتهاء من أعمال فرز وتسجيل الأدوية والأجهزة الطبية الخاصة بالقافلة الثانية، ليبدأ بعدها الإعداد لقافلة ثالثة إن لزم الأمر.

من جانب آخر، قال أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية: إن الحزب قام بوضع اللمسات النهائية للقافلة التي ستنطلق إلى قطاع غزة غدا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية وبالتعاون مع أحزاب الدستور والكرامة والمصري الديمقراطي والحرية والتيار الشعبي ومصر الحرية.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن القافلة تتضمن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية فضلا عن عدد من المتطوعين للمطالبة بكسر الحصار المفروض.

وتوجه إمام بالشكر لأعضاء الحزب وأعضاء القوى السياسية المشاركة الذين عكفوا خلال الأيام الماضية على إعداد القافلة، كما توجه بالشكر إلى المتبرعين من أفراد الشعب المصري، والذين أثبتوا بما قدموه أن القضية الفلسطينية ما زالت في القلب.