أردوغان يصف السيسي بـ"الطاغية".. ومصر ترد

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، أن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي استخدم كلمة "الطاغية" لوصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "تخرج عن المألوف في كل الأعراف الدولية".

وأضاف شكري رداً على أردوغان أن "هذه التصريحات ليس لها أي صلة بالأحداث في غزة، ولا تساهم في حماية شعب غزة، ولا تؤدي إلى حفظ دماء شعب غزة".

وتابع "كان الأحرى أن يعمل رئيس الوزراء (التركي) على التأثير الإيجابي على كافة الأطراف للانضمام إلى المبادرة المصرية ووقف إطلاق النار والحفاظ على النساء والأطفال" في قطاع غزة.

وحمل أردوغان بعنف الجمعة على مصر ورئيسها. وردا على سؤال عن العملية البرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال أردوغان إن السيسي "لا يختلف عن الآخرين، إنه هو نفسه طاغية". واتهم الإدارة المصرية بالعمل "مع" إسرائيل ضد حماس المدعومة من الحكومة التركية.

وعرضت مصر اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحماس لكن الحركة رفضته وطالبت خصوصا بمفاوضات من أجل فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل قبل وقف إطلاق النار.

وقال أردوغان إن "الإدارة في مصر ليست شرعية"، متهماً السلطات المصرية بأنها تريد استبعاد حماس من أي اتفاق سلام في غزة.

وهاجم أردوغان، إسرائيل من جديد واتهمها بارتكاب مجزرة. وقال إن "إسرائيل دولة تهدد السلام في العالم والشرق الأوسط".

وقتل 285 فلسطينيا على الأقل وأصيب 2050 بجروح في غزة منذ بدأت إسرائيل في الثامن من الشهر الجاري عمليتها العسكرية ضد القطاع التي وسعتها مساء الخميس لتشمل هجوما بريا.