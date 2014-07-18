إبطال مفعول 5 أسطوانات غاز معدة للتفجير بالجيزة

نجح خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جنوب مصر في إبطال مفعول 5 أسطوانات غاز معدة للتفجير على شريط السكة الحديد بالجيزة.

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات لفحص الأسطوانات؛ حيث تبين وجود 5 أسطوانات غاز منزلي، كل واحدة منها ملفوفة ببطانية، ويتصل بها مفجر يدوى يتدلى منه سلك كهربائي بدائرة غير مكتملة تحت التجهيز، بالإضافة إلى 3 "جراكن "بنزين بداخلها 60 لتراً وكيس قطن.

وتم فرض كردون أمني حول المكان، حيث نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول الأسطوانات الخمس ونزع فتيلها، وتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أسطوانات أخرى.