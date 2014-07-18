مصر تعتذر عن إساءة مذيعة للمغرب

أعلنت سفارة مصر في المغرب، في بيان صحفي، عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السقطات المؤسفة مستقبلاً" في إشارة إلى "هجوم غير مبرر" للمذيعة المصرية أماني الخياط ضد المغرب من خلال برنامجها على قناة ONtv والذي تضمن توجيه حزمة من الاتهامات ضد المغرب.

وأكد السفير المصري، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن "أي إساءة أو أداء غير منضبط" صادر عن أي وسيلة إعلامية مصرية "مستهجن وغير مقبول جملة وتفصيلا من قبل الشعب المصري".

وأكد سفير القاهرة في الرباط أن ما صدر عن قناة ONtv "لا يعبر عن حقيقة المحبة والمودة والصلات الإنسانية المتجذرة عند الشعب المصري تجاه أهلنا وأحبائنا في المملكة المغربية".

كما عبرت السفارة المصرية في الرباط عن "اعتزاز مصر رئيسا وحكومة وشعبا بصلات المحبة وبالعلاقات المتميزة القائمة بين الشعبين، مع التقدير والاحترام الكامل للملك محمد السادس ولحكومة وشعب المغرب".

وتحدثت المذيعة المصرية في قناة ONtv عن ما أسمته "دورا ملتبسا" للعاهل المغربي محمد السادس خلال الربيع العربي، بمسارعته لإبرام صفقة مع الإسلاميين، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود حاليا أول تجربة حكومية في تاريخه.

واتهمت المذيعة، المغرب بـ "احتضان الإيدز والدعارة"، قبل أن تطل في اليوم الموالي لتعتذر للملك محمد السادس وللشعب المغربي عن ما سبق أن وجههته من اتهامات، وبدوره تقدم مدير القناة المصرية باعتذار أذيع على ONtv.