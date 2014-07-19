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سفارة المغرب بالقاهرة تشكو مذيعة مصرية للنائب العام

المصدر: الرباط - عادل الزبيري
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أكدت مواقع إخبارية مغربية أن 3 ممثلين عن سفارة المغرب في مصر، تقدموا اليوم السبت، بشكوى إلى مكتب النائب العام المصري هشام بركات، ضد المذيعة المصرية أماني الخياط، بعد شتمها على الهواء على قناة ONtv المغرب واتهامه بالدعارة.

ومن جهتها، تقدمت رابطة الجالية المغربية الإجتماعية، للمغاربة المقيمين في مصر، بشكوى أخرى إلى النائب العام المصري، بتهمة سب وقذف ملك وشعب المغرب.

وفي بلاغ مغاربة مصر فإن أماني الخياط قدمت عملا إعلاميا فيه "جهل بأدبيات مهنة الإعلام والصحافة"، و"لا يمت بصلة من قريب أو بعيد لحرية الرأي والتعبير".

وكان السفير المصري في الرباط قد أصدر بيانا تضمن اعتذارا عن الواقعة، كما بادرت المذيعة بالاعتذار على الهواء في اليوم التالي لتهجمها على المغرب. واعتذرت أيضا القناة التي تعمل بها رسميا.

وطالب وزير الخارجية المصري، الجهات الإعلامية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المذيعة.

كلمات دالّة

#مذيعة, #شكاوى, #المغرب, #أماني الخياط, #النائب العام

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