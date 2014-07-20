السيسي يشارك في جنازة عسكريي حادث الفرافرة

شارك رئيس الجمهورية المصرية، عبدالفتاح السيسي، في الجنازة العسكرية التي أقيمت في مطار الماظة بمصر الجديدة للعناصر الـ22 من القوات المسلحة المصرية الذين قضوا في حادث الفرافرة، والتقى السيسي بعائلات الضحايا مقدماً لها تعازيه.

وشارك في الجنازة أيضاً عدد من المسؤولين المصريين، منهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد.

وكان الجيش قد أعلن أن الحصيلة النهائية لضحايا حادث الفرافرة بالوادي الجديد بلغت 22 قتيلا، هم ضابطان وضابط صف و19 مجنداً.

ونعى الجيش، في بيان له اليوم الأحد، القتلى قائلاً إنهم "استبسلوا في الدفاع عن وطنهم بكل شجاعة أمام العناصر الإرهابية، ضاربين المثل في البطولة والفداء والتضحية من أجل وطنهم".

وأوضح أن إحدى نقاط حرس الحدود قد تصدت لهجوم عدد من العناصر الإرهابية بالقرب من واحة الفرافرة، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أدى لانفجار مخزن للذخيرة على إثر استهدافه بقذائف "آر بي جي"، وأدى الانفجار إلى مقتل ضابطين وضابط صف و19 جنديا وإصابة أربعة آخرين.

كما نتج عن الانفجار مقتل عدد من العناصر الإرهابية، وضبط سيارتين مفخختين معدتين للتفجير، أمكن إبطال مفعولهما، وعثر بداخلهما على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ومن المقرر أن تقيم القوات المسلحة جنازة عسكرية للقتلى ظهر اليوم الأحد بمطار الماظة شرق القاهرة فور وصول الجثامين، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار القادة والضباط.