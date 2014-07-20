تخفيف الحكم على ناشطة سياسية من سنتين لـ6 أشهر

خففت محكمة استئناف شرق الإسكندرية، الحكم الصادر ضد المحامية والناشطة السياسية، ماهينور المصري، بالسجن من سنتين إلى 6 أشهر مع العمل، وغرامة 50 ألف جنيه في قضية خرقها مع آخرين قانون التظاهر.

وتعود أحداث القضية إلى تنظيم عدد من النشطاء وقفة تضامنية أثناء عقد إحدى جلسات محاكمة خالد سعيد في 2 ديسمبر الماضي، مخالفةً لقانون التظاهر.

وكان رئيس محكمة جنح سيدي جابر، قد قرر تأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، على ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر بدون تصريح، والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة نظر قضية خالد سعيد.