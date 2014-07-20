حماس: مشعل لم يتلق أي دعوة رسمية لزيارة القاهرة

أكد حسام بدران، القيادي في حركة "حماس"، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، لم يتلق أي دعوة رسمية من القاهرة لزيارتها.

وأوضح بدران في تصريح أن مشعل تلقى دعوات عبر وسطاء وليس من القاهرة بشكل مباشر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأهرام".

وكانت مصادر مصرية مطلعة قد نفت أن تكون القاهرة قد وجهت الدعوة لخالد مشعل، وقال المصدر: "هذا أمر عار تماماً من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة، حيث لم تقدم مصر الدعوة للحركة أو قياداتها لزيارتها في الفترة الأخيرة"، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن القاهرة وجهت دعوة رسمية لخالد مشعل لزيارة القاهرة، بغرض التباحث في المبادرة المصرية، بعد موافقة إسرائيل عليها.

وشدد بدران على أن "حماس" لن تقبل النقاش في المبادرة المصرية على وجهها الحالي، وأن الحركة لن تتعامل مع أي مبادرة لا تتناسب ومطالب المقاومة التي تعبر عن الاحتياجات الدنيا للفلسطينيين بالقطاع.

وأشار بدران إلى وجود جهات دولية عدة تسعى هذه اللحظة لبلورة أفكار لإيجاد مبادرة توقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن المقاومة قدمت مطالبها لقطر وتركيا اللتين بدورهما تشرعان باتصالات لبلورة مبادرة تحقق هذا الغرض.

وكانت مصر قد قدمت مبادرة اعتبرتها المقاومة انتقاصا واضحا لمطالب وحقوق الشعب الفلسطيني.